美國伊利諾州發生一起電擊事件，3名前往Lollapalooza音樂節的2名年輕人坐在芝加哥捷運軌道上，一起自拍合照，當他們無意間觸碰到第3個軌道時，直接遭到600伏特電擊。第3個朋友立即前來救援，也被電到，觸電男子心跳停止後送醫。

One Deadly Selfie



A man died and a woman was seriously injured at the Ridgeland station on the Chicago L Green Line in Oak Park last Saturday evening. The man somehow came into contact with the third rail, suffering a cardiac arrest. pic.twitter.com/kgS8H8pBA9 — a hustler’s diary 📓 (@ariiquotedthat) August 13, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）14日報導，事故發生在本月5號，當時這幾名苦主正前往音樂節的路上，他們在奧克帕克（Oak Park）的Ridgeland捷運站時。其中2名男性和1名女性坐在軌道上，準備拍照，其中一名男性後仰，當觸碰到帶電的軌道後慘遭電擊，全身僵硬不已，然後他伸手抓住他旁邊的女性，她也因為電流傳導而變得僵硬。

這3人似乎是和1群朋友一起旅行，這群朋友在影片中站在他們上方的月台上。在影片中，軌道上的第3人明顯嚇到，當他2位朋友們在他身旁痛苦地扭動之後，他趕緊採取行動，試圖解救他們。

在某個時刻，他似乎自己也受到短暫的電擊，雙手舉起，隨後該組的數名成員從月台跳下來，幫助拯救他們的朋友們。據奧克帕克消防局表示，這名男子心臟停止，情況危急，隨即被送往醫院急救。女性朋友在急救人員抵達時還有意識，她也被送往醫院治療，但後續是否生還不得而知。

人體能夠承受相當大的電壓，根據美國國家氣象局的數據，一道普通的閃電含約3億伏特的電壓，但通常只需接觸50伏特的電流即足以致人死亡。