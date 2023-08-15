烏克蘭國家安全局(SBU)聲稱，他們的情報人員操作無人機，在互相配合的情況下，摧毀了一輛外號「終結者」的BMPT火力支援戰車。這是烏軍在戰場上第2次摧毀BMPT，至於「首殺」，則1發生在今年2月。

防衛部落格(Defense Blog)報導，SBU表示，烏克蘭無人機部隊是在頓內次克地區，發現終結者與一輛T-80主戰坦克，然後呼叫神風無人機前來打擊。

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2» 🔥



Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.



Підбитого «Термінатора» намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили! pic.twitter.com/4VGC1DhjOb — СБ України (@ServiceSsu) August 12, 2023

SBU 在推特上表示：「這種罕見的敵方武器(BMPT)在神風無人機的幾次打擊後，就被燒毀了。他們試圖用T-80坦克救援終結者，但T-80隨後也被擊中！」

BMPT是俄羅斯在車臣戰爭之後，專為城市作戰所設計的火力支援戰車，它具2門2A42型30公釐機砲，攜彈900發。另配備4枚9M120「衝鋒」(Ataka)反坦克飛彈，再加上2挺30公釐自動榴彈發射器、和1挺7.62公釐機槍，這樣的火力配置，能打坦克、碉堡、戰壕、步兵，可謂是移動火力要塞，獲得「終結者」的外號也就不意外了。

不過，「終結者」主要是為城市巷戰設計，也沒有對空中目標的預警能力，這使得它在烏克蘭戰場無法發揮優勢。目前俄烏戰爭主要是爭奪城市之外的交通要道，因此它經常暴露在曠野之下，無法探知空中威脅，也使得無人機可以輕易發現它，並呼叫其他火力來攻擊。目前2輛BMPT都是被無人機所摧毀。