台北市長蔣萬安（中）15日出席「看見台灣」10週年攝影巡迴展。 （鄧博仁攝）

位在台北市北投區的關渡平原，開發問題一直頗受外界討論。近日來有人拋出關渡平原可打造「AI科技谷」，對此台北市長蔣萬安15日受訪時表示，北市府本月也有針對相關國土計畫開會討論，其實周邊包括北士科、社子島等開發計畫逐步形成，接下來希望能朝環境永續、因應氣候變遷等，與中央好好溝通，朝這個方向大家一起討論關渡平原的未來開發，後續會持續聽各方建議與看法。

蔣萬安15日上午出席齊柏林「看見台灣」10周年攝影巡迴展開展記者會，會前接受媒體訪問時，被問到近日被提出的關渡平原打造成AI科技谷議題，蔣萬安表示，對於關渡平原如何開發，是否都持續有在開會討論，8月10日也針對關渡平原相關的國土計畫審議會召開第二次會議。

蔣萬安透露，當天會中大家也踴躍表達意見交換看法，接下來也會將相關結論送到內政部審議，當然接下來希望能朝環境永續、因應氣候變遷等，與中央好好溝通，後續也都會持續聽各方建議與看法。

至於針對「AI科技谷」是否可行？蔣萬安表示，因為現在關渡平原在是都市計畫中是屬於農業區，未來無論是變更地目或是其他做法，這部分都需要大家持續討論，當然也需要中央一起合作，確定未來方向如何，還要進行相關程序。