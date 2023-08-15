營業人銷售貨物，依加值型及非加值型營業稅法第32條第1項規定，應依營業人開立銷售憑證時限表規定的時限，開立統一發票交付買受人。依該時限表規定，從事買賣業的營業人銷售貨物應於發貨時開立統一發票，惟於發貨前已收取貨款者，應就預收貨款先開統一發票。

舉例說明，甲君於112年6月間向乙傢俱行訂購總價新台幣100,000元的實木床組一套並支付訂金30,000元，雙方約定於112年8月底交貨。乙傢俱行應於收取該訂金時先開立金額30,000元二聯式統一發票交付甲君；嗣後於112年8月底將該床組送交甲君時，再就剩餘價款開立金額70,000元的二聯式統一發票交付甲君。

營業人銷售貨物於發貨前預收訂金者，如因一時疏忽，有漏未開立統一發票情事者，請依稅捐稽徵法第48條之1規定在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，儘速向所轄稽徵機關自動補報及補繳所漏稅額，可加計利息免罰，以免遭查獲後補稅處罰。