新北市泰山區明志路及泰林路是當地交通2大動脈一到了尖峰時段常常塞車，居民出入不便。民進黨新北市立委第一選區參選人何博文表示，前瞻建設補助新北前三期就有927億，位居全國第2並承諾若是當選，會監督五泰輕軌如期完工，還開嗆國民黨立委洪孟楷是一邊罵前瞻一邊爭取的「雙面人」。對此，洪孟楷則不予回應。

何博文今（15日）與新北市議員李宇翔一同錄製「博文真心話」討論泰山區交通問題，李宇翔表示，泰山主要沿著明志路和泰林路兩條主要道路建設、發展，不過這兩條路雖然是雙向道，但每個方向都只有單向道，居民出入常常因為塞車苦不堪言，出入泰山十分不便。

何博文則表示，五泰輕軌對當地來說非常重要，完工後不只能為明智路及泰林路舒緩車流，這條輕軌接到環狀線北環段、跨過大漢溪，更能連結泰板輕軌，接軌萬大中和線，對當地發展來說非常重要，因此他承諾，若是當選將會全力監督輕軌工程如期完工。

他進一步指出，中央前瞻建設前三期補助新北市逾927億，是全台補助經費第2名，顯示前瞻計畫對新北的發展至關重要。何博文還在影片中開嗆洪孟楷，表示洪當初極力反對前瞻，認為前瞻基礎設施的軌道是浪費，後來卻又在爭取，何博文強調自己不會當這種雙面人。

對於何博文公開嗆聲，洪孟凱則表示，這種為了競選喊出來的口號，就不做回應了。

因為五股到林口車潮眾多，連帶造成泰山塞車，影響當地居民出入。何博文更主張優化大科路、泰林路，並利用黎明工專前的國防部廢棄靶場，增建泰山匝道，幫助泰山發展、改善交通。

李宇翔則表示，泰山居民十分期待五泰輕軌完工，希望未來泰山交通不只能獲得改善，也期待能普及化當地的大眾交通運輸系統，吸引愈來愈多上班族以及年輕家庭搬到當地，帶動泰山產業發展。