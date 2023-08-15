經過1天休兵，中華白15日繼續在第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽迎接挑戰，儘管在第1、3節打出氣勢，可惜最後緊要關頭未能漂亮關門，比賽還剩1.62秒時對手阿拉伯聯合大公國握有最後一波進攻權，阿爾夏貝比（Qais Omar ALSHABEBI）三分線外出手命中，阿聯71比69絕殺中華白，阿聯包括前一場73比71氣走菲律賓，連續兩場比賽都險勝對手，中華白則是2連勝吞下首敗。

這場比賽中華白隊在第1、3節都發揮得不錯，因此都打下領先優勢，不過在2、4兩節都遇到考驗，例如第2節被對方三分球8投5中，第4節後段則是失誤較多，被阿聯又把分差追近，倒數4.45秒中華白隊69比67僅領先兩分，白隊賀丹兩罰不進，被阿聯抓下防守籃板，為了阻止對方反快攻推進，賀丹趕緊犯規，但吃下一次違反運動精神犯規，這時只剩1.62秒，阿聯湯瑪斯（Terry Benjamin THOMAS）兩罰中一，白隊69比68只剩1分領先，而阿聯罰球後持續握有進攻權，發球進來阿爾夏貝比在時間終了前三分出手命中，中華白69比71遭阿聯絕殺。

此役中華白4人得分雙位數，賀博12分最高，他的哥哥賀丹與林信寬各11分，幾次籃下強力進攻的斑霸10分、11籃板；阿聯投進致勝一擊的阿爾夏貝比進帳21分，湯瑪斯贊助20分，成為白隊兩大殺手。

上半場中華白馬建豪在一次防守中被對手頭部撞到下巴當場濺血，並緊急送醫，總教練許皓程表示，根據防護員的回報，牙齒沒大礙不過嘴唇傷口要縫，後續再追蹤。