楊千霈、唐從聖日前接受《TALK一杯》主持人鄭偉柏（中）專訪。（MOMOTV 75台提供）

果陀劇場經典冒險喜劇《冒牌天使》再度回歸舞台，由曾國城、唐從聖、楊千霈鐵三角再度領銜主演。日前唐從聖及楊千霈接受鄭偉柏主持MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，分享演出時的趣事，不少在戲裡的劇情也連結到各自的人生經歷。

有別於電視劇或電影的拍攝，舞台劇是即使當下排練的那一幕沒有自己的戲份，為了掌握整體劇情進度，演員還是會留在現場觀戲，所以在正式演出時，發生狀況大家都可以互相救援。唐從聖提到有次在自己及曾國城的對戲中，一直遲遲等不到女主角楊千霈登場，原來楊千霈在一旁等待時，竟然睡著了，老江湖的兩人自我「即刻救援」，現場即興編出許多台詞救場，這一幕就結束在兩人的對白中。

《冒牌天使》描述一個夜晚中發生的奇妙事件，提到人生中印象深刻的一晚，楊千霈分享自己在生產前吃了各種生魚片等生食，來彌補自己懷孕一年的忌口及坐月子後的飲食禁忌，楊千霈回想起那晚直呼：「爽歪歪。」唐從聖回想人生轉捩點來自半夜的一通來電，當年仍專注舞台劇演出的他收入不高、口袋不深，收到電話邀約上節目模仿時任民進黨總統候選人陳水扁，第一次接觸模仿的唐從聖雖然擔心會駕馭不了，但還是看新聞試圖抓住模仿精髓，沒想到播出一集後大受好評，演出通告費也提供他經濟上的安全感，自此開始陸續接到其他節目邀約，連親戚都打電話說在電視上看到他，開啟進入演藝圈的契機。

在《冒牌天使》中，劇情靠著不少的謊言來推進。楊千霈提起當年撒謊只為了談戀愛，因為自己從小家教甚嚴，尤其是爸爸：「以前接電話，他會同步一起拿起來聽。」高中時為了順利約會，對爸爸謊稱要出去看書等活動來掩飾，直到長大後不經意提起自己那時曾經出去約會過，爸爸直接大崩潰，直呼：「怎麼可能？你怎麼可能有跟男生接觸那麼近的時候。」