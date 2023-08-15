另一半與家人互動底線應該怎麼畫？一名男網友就表示，自己與女友同居，某天在愛愛的時候發現對方變成「白虎」，女友竟還自豪「是爸爸剃的」，讓他啞口無言，覺得非常噁心，甚至考慮提分手。文章貼出引發討論。

男網友在Dcard發文「發現女友私密處的毛不是她自己除的」，表示自己與女友都是大四，目前同居中，某天打玩遊戲，兩人準備例行的愛愛，就在前戲結束，準備上正戲時，他發現女友私密處變得相當乾淨，X毛都不見了。

原先原PO以為是女友去度假時處理的，沒想到對方自豪表示「是我爸爸幫忙除毛的」，還表示從高中開始到現在都是爸爸幫忙的。讓他聽完當場軟掉，趕緊應付幾下結束愛愛。原PO直言自己聽到後覺得非常噁心，無法接受父女這種互動，開始認真考慮提分手，但又擔心分手房租還是要繼續繳，不知如何是好。

不少網友留言：「先搞清楚是哪種爸爸啊」、「你綠慘了」、「爹地有分很多種」、「我也無法接受，你女友都不覺得怪怪的嗎」、「你幫她媽媽除回來不就好了」、「如果不是創作文，那真的滿糟糕的耶」、「傳說中的鬼父嗎」，但也有部分人表示，搞不好女友爸爸是醫美醫師，建議先問清楚再說。