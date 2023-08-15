大學入學考試在第一階段學測後，是否要再拚分科測驗？台中女中教務主任王琇嫻表示，猶如鐘擺效應每年挑戰不一樣，今年參加分科測驗考生人數增加，頂大夢想科系競爭更激烈；女中考生林宛儒分享經驗表示，要自我評估最有利方式，決定要考就堅持到底，她並強調，心態最重要。

112學年度大學入學考試繼第一階段學測後，分科測驗分發入學放榜，因去年分發入學出現大量缺額，不少「低分高就」現象，吸引考生今年一搏效應，考生人數增加，所幸其他管道名額回流，多方折衝，要不要參加分科測驗？成為考生及家長重大難題。

王琇嫻不諱言地說，今年參加分科測驗人數增加，頂尖大學夢想科系更激烈，猶如鐘擺效應，考生每年接受的挑戰都不一樣。

台中女中考生林宛儒表示，分科測驗可選考採計考科，還有學測加權，考生要好好的自我評估，選擇有利的方式，一旦決定了就要堅持到底，勇往直前、不要猶豫；面對分科測驗加深加難，也不要患得患失。她強調，心態最重要，她這次準備起來就相當順暢，心理壓力不大。

林宛儒分享經驗指出，她在學測成績不理想，經評估分科測驗有加權科目，認為拚分科比較有利，檢討學測慘遭滑鐵盧，是因讀書常抱持已足以應付考試就「點到為止」，準備分科測驗就痛下決心要改變讀書心態，改採「紮實深入」策略，在180天準備期間以讀到「滾瓜爛熟」為目標，分科測驗分發上清大生命科學系。