以機電系統事業群來說，節能及EV相關產品上半年營收年增21.9%，占整體事業群營收提高至今年的15.2%；智慧能源事業群工程及設備在手訂單超過100億元，綠能相關工程及產品營收年增106.3%，在該事業群營收占比提高至34.3%；智慧生活事業群，變頻商業空調營收年增20.8%，節能相關產品營收比重已提升至45.6%。

東元上半年營收299.6億元、年增5.4%，每股純益1.78元較去年同期的0.65元大幅成長，受惠於馬達產品售價調漲反應及美元匯率升值，毛利率、營業利益率都逐季攀升，上季已分別達近年新高的25.8%、11.8%。

范炘表示，整體看來，上半年機電系統及智慧能源兩大事業群仍維持成長，機電系統因北美市場的需求快速成長所帶動，不過台灣及大陸景氣不佳、需求保守，客戶庫存去化仍在持續中，成長有所趨緩；而智慧能源因工程案量增加，雖然入帳時間營收有所波動，預期後續仍會維持不錯成長動能。

范炘表示，北美市場由於美國政策推動的基建、電氣化等項目，因不同零組件或系統仍存在的供應鏈瓶頸，造成部分延後效應，影響東元後續營收成長速度，不過高壓和系統化產品接單相對健康，在北美持續開發電動車動力系統商機，也開始在北美電動車充電樁業務。

此外，看好印度市場高成長潛力，印度廠將在第四季投產，主要供應印度內需市場的小馬達、車電馬達。