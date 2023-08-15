新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後昨（14）日正式以貪污罪將高起訴，高則親上火線回擊，稱自己不喝咖啡、檢方卻說她買咖啡機的錢是用公費支出，但遭翻出她喝咖啡的直播、照片引發質疑。曾在2022年市長選舉期間，與高虹安直播的在地咖啡業者、赫曼咖啡總經理李進忠也還原現場對話，強調高虹安平常真的沒在喝咖啡，為推廣在地業者被斷章取義。

高虹安14日開記者會解釋案情時，指出流水帳中最大單價是咖啡機和冰箱，強調「我不喝咖啡，大家都知道」。但民進黨新竹市議員曾資程翻出去年市長選舉期間，高虹安與在地業者「赫曼咖啡烘焙體驗工廠」總經理王進忠推廣咖啡的直播，酸高虹安「說謊臉不紅氣不喘，像呼吸一樣自然的功力無人能出其右，堪稱人間極品」。

據高虹安臉書的直播影片，當時王進忠邊沖泡咖啡邊問「聽說妳不喝咖啡？」高虹安則回「沒有，其實我在你們店裡喝，就喜歡上你們家咖啡」，接著一連品嚐了好多口。

王進忠今接受《三立新聞》訪問還原當時的對話，在錄製時兩人有閒聊，高虹安提到自己不喝咖啡，當下王進忠則回說，「如果不懂咖啡的人喝咖啡都覺得好喝，那就是真的好喝」，高虹安聽了認同這說法，還表示「拿我來測試是最準的」。

王進忠還提到，高虹安第一次來拜訪時她還是立委，當時與民眾黨主席柯文哲一起到店裡，也喝了一次濾掛式咖啡，接著就是市長選舉期間；王也透露，當時與高虹安直播時，高虹安喝完咖啡的反應就是「咖啡怎麼會是這種味道！太神奇了！ 」

王進忠稍早也在個人臉書表示，「業者出來說真話了！高虹安平常是真的沒喝咖啡，推廣在地業者被斷章取義」。

「赫曼咖啡」是新竹市的知名烘豆工廠，2022年地方大選期間，高虹安曾與赫曼咖啡合作，推出競選小物「解憂找安咖啡」濾泡式掛耳咖啡包；綠營議員曾資程也與赫曼有過掛耳咖啡的推廣合作。