汐止觀光夜市的「來吃生魚片」是夜市人氣新星，新鮮食材、舒適環境吸引饕客（新北市政府市場處提供）

傳統市場反映當地歷史文化，為了延續市場人情味與在地機能，新北市近年積極改變市場環境，除了近期舒適好逛的林口市場與五股公有市場外，市場處更配合現代消費與旅遊習慣，結合周邊觀光景點資源，將數個市場改造為美食廣場，包含位於淡水老街上的淡水中正美食廣場及瑞芳老街上的瑞芳美食廣場等，期待能為周邊帶來全新氣象。

位於淡水老街上的淡水中正美食廣場，提供良好的室內用餐環境，消暑聖品「盧記大腸紅麵線純手工粉圓」、「幸福咖啡」的冰滴咖啡等，為遊客提供乾淨舒適的休息場所；瑞芳老街上的瑞芳美食廣場，主打讓人垂涎三尺的道地美食，如「豐味肉羹」、「牛魔王中華麵食」、「林記福州胡椒餅」與「阿伯熱油麻糬」等，都是老街觀光遊客的必點；而位於蘆洲廟口夜市與湧蓮寺周邊的蘆洲美食廣場，則以夜市大份量美食為主力，如「蘆洲四口」的炒飯炒麵、「廟口水餃」與「國仕新鮮果汁」等，為遊客帶來滿滿台式好味道。

坐落於鶯歌火車站與新北市美術館旁的鶯歌美食廣場，結合多樣化美食與受年輕人喜愛的下午茶甜點咖啡，從「歡樂米」的中式飯糰、「盛匠和食」的日式丼飯，到「去哪咖啡」的冰手沖咖啡與巴斯克蛋糕等，讓民眾在鶯歌石登山與參訪美術館之餘，來這邊飽餐一頓，享受身心皆富足的文青小旅行。

市場處更推出夜間版美食廣場「汐止觀光夜市」，以深夜食堂風格打造全新遊逛氛圍，不只有老字號「邱記龍鳳腿牛肉麵」與「剉冰女王」，還有後起新秀「好先生美食臭豆腐」與「來吃生魚片」等，將最接地氣的夜市與一脈相承的職人精神結合，邀請民眾炎炎夏日出遊觀光。