為鼓勵長輩外出，高雄市政府社會局舉辦獨居長者趣旅遊活動，安排青年學子、服務單位志工陪同長輩搭乘老玩童幸福專車，到高雄特色景點，體驗搭乘輕軌，參訪社區照顧關懷據點，藉此鼓勵長輩多參加據點活動，促進身體健康。

活動首站抵達前鎮區路中廟社區照顧關懷據點，現場安排綠色療癒課程，帶領長輩動手栽種植物，接續漫遊到駁二藝術特區，參觀舊事倉庫的展覽，喚起舊時回憶，最後一站到達大港橋，欣賞大港橋旋轉開合秀，長輩們發現變化許多，驚呼連連。

志工一句句誠心邀請，「阿公、阿嬤我們要帶您們出去玩」，讓86歲王姓阿嬤心動，阿嬤訴說著因行動不便，鮮少有機會外出，這次因有志工陪伴才敢出門，感受有人陪伴的美好及走出家門的樂趣。

92歲的陳姓阿公感謝社會局10餘年的陪伴與關懷，他說，這次這麼多人一起出來玩，不再感到孤單，還體驗以前從未有過的植栽DIY，有了一盆屬於自己的植栽作品，感謝社會局用心的安排，讓許久沒機會坐遊覽車的他們歡聚在一起，增添人生旅程中一段難忘的回憶。

社會局今年推動獨居老人關懷支持服務，為鼓勵長輩外出，增加社會參與機會，結合民間團體志工陪伴長輩參加據點活動、陪同購物及生活協助，服務過程中發現長輩心中期盼是旅遊，因此今天特地安排旅遊活動，讓長輩齊聚一起同樂，社會局呼籲周遭有需要關懷的獨居長輩，可與長青中心聯繫，讓長輩得到適切的關懷與協助。