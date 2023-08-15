藝人賈靜雯愛女咘咘慶祝8歲生日，她也在15日凌晨發文，祝女兒生日快樂，也稱讚女兒細膩懂事、從不讓父母操心，不過今年生日，咘咘許下生日願望，希望能得到1部手機，而對於愛女8歲的生日願望，賈靜雯和修杰楷2人則表示：「想得美」！

2015年時，藝人賈靜雯與小9歲的修杰楷結為夫妻，婚後兩人育有咘咘和bo妞，15日是咘咘8歲生日，賈靜雯也用心的在15日凌晨0時，發文祝女兒生日快樂。

賈靜雯在文中表示，時間過得飛快，如今咘咘已經8歲了，她稱讚咘咘是個很棒的姐姐，跟溫暖的孩子，也表示咘咘細膩懂事，從不讓她與修杰楷操心。她也說，咘咘每年的生日願望都很簡單，無非就是筆記本或鉛筆盒之類的，不過今年咘咘的生日願望，卻是希望能有1部手機，對此，賈靜雯表示：「我和她爸同時說，想得美！」懂事的咘咘也答道：「我知道，我只是想嘛！」

賈靜雯幽默在文末說道：「就慢慢想囉，生日快樂，暑假快樂，我們愛妳。」並附上多張一家人開心合照，許多藝人朋友也紛紛在留言區，祝咘咘生日快樂，氣氛一片和樂。