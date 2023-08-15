謝金晶、謝順福15日受邀出席「開始鑼888麻將賓果大賽」宣布啟動記者會。她閨蜜朱海君的老公NONO陳宣裕6月遭網紅「小紅老師」等30位女性指控性騷、性侵，先前現身北檢複訊，最終以50萬元交保，不過朱海君至今仍未對外發聲，卻照常出席商演活動，謝金晶今日表示，2人一直都有互相傳訊息聯繫，但有段時間沒見面了。

朱海君日前現身「石牌福星宮金曲之夜」開唱，謝金晶在開演前，特地傳訊替朱海君暖心打氣：「寶貝今天演出加油。」朱海君則回覆：「謝謝。」並附上愛心符號；至於朱海君、NONO目前婚姻狀況？謝金晶僅說，有送上關心，但沒有去問細節，並透露，朱海君自封是「鋼鐵君」，「她個性很堅強。」

謝金晶已單身8年，近年努力打拼事業、存錢計畫買房，目前不急婚，家人也不會催婚，她自認感情一切順其自然，不會被外界影響，加上看到好友賴慧如日前喜迎二婚，她笑說：「慧如現在很幸福，在人生的道路漸漸找到自己想要的幸福。」