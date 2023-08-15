台灣「行人地獄」惡名昭彰，來台13年的日本網紅「Iku老師」佐藤生近日更坦言，至今仍完全沒辦法接受台灣的交通狀況。一位網友近日看了越南街景後發現，根本和台灣南部街景一模一樣，都有快慢車道分離、人行道被機車佔據、汽車打了雙黃燈就違停、馬路上建了類似捷運的高架，貼文曝光後引發熱議，許多人指出其實台北也常出現這種狀況，差別只有台灣招牌是中文而已。

原PO在PTT以「越南街景＝台灣南部街景沒毛病吧？」為題發文，分享越南街景並列舉4點，一、越南和台灣一樣是快慢車道分開，機車都騎在慢車道；二、兩地人行道都被機車佔據，路上一堆機車橫行；三、打了雙黃燈就直接違停；四、馬路上都有高架，不說還以為是台灣的捷運。原PO感嘆，「越南街景根本就是台灣街景，100%像，有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「自信一點，把南部兩個字去掉」、「一模一樣大概落後台灣20年」、「之前看過一個形容街景，韓國就是比較髒的日本，台灣就是比較乾淨的東南亞」、「你幹嘛貼台灣街景？」、「認識的越南妹也說高雄超像越南，笑死」、「你不講這是越南根本沒人懷疑」、「GDP差這麼多但是街道一樣水準」。

不過也有人說明兩地關鍵差別就是文字不同，「不認真看招牌的話真的分不出來」、「旁邊招牌字是中文的話，根本一樣」、「笑死，不看招牌根本一模一樣」、「把文字遮掉，就台灣啊」。