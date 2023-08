女星謝忻擁有英國金匠學院音樂碩士學歷,回台後當任音樂老師,偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍,被恩師黃義雄相中踏入演藝圈,因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號,2018年與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎;近年謝忻時常分享運動日常,日前她宣布將為一事飛到德國柏林,吐心聲:「三生有幸啊」。

世界六大馬拉松分別是波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、東京馬拉松,其中柏林馬拉松自1974年舉辦,至今已經持續了49年,是獲得國際田徑總會(IAAF)金牌等級認證的全程馬拉松,也是世界級馬拉松大賽之一。謝忻7月底時透露有報名柏林馬拉松,但遲遲沒有收到核准函,近日她透露總算收到核准通知,9月19日將飛到德國柏林參賽,她表示:「我將再度啟程,挑戰人生第三回的42.195公里,也是我這輩子的第一場世界六大馬。」

謝忻透露在等待的過程中,馬拉松教練李翰暄主動私訊,她坦言與他素昧平生,但有耳聞對方是長跑天才,聽過他勵志的人生故事,對方開口詢問謝忻是否需要一對一的訓練,剛好她遇到瓶頸,速度無法跟上,也需要有人鞭策,於是就一口答應,從此兩人開始出沒在台北田徑場練習,謝忻也期許:「我希望可以跑得更好,也希望自己有著光頭教練十分之一的毅力。I want to make myself better,跨越每一次的撞牆期,證明自己有克服重重困難的勇氣。 我想要成為這樣的大人。」更直呼「可以參加全世界六大馬之一的柏林馬~三生有幸啊」。