女星謝忻擁有英國金匠學院音樂碩士學歷，回台後當任音樂老師，偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，2018年與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；近年謝忻時常分享運動日常，日前她宣布將為一事飛到德國柏林，吐心聲：「三生有幸啊」。

世界六大馬拉松分別是波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、東京馬拉松，其中柏林馬拉松自1974年舉辦，至今已經持續了49年，是獲得國際田徑總會(IAAF)金牌等級認證的全程馬拉松，也是世界級馬拉松大賽之一。謝忻7月底時透露有報名柏林馬拉松，但遲遲沒有收到核准函，近日她透露總算收到核准通知，9月19日將飛到德國柏林參賽，她表示：「我將再度啟程，挑戰人生第三回的42.195公里，也是我這輩子的第一場世界六大馬。」

謝忻透露在等待的過程中，馬拉松教練李翰暄主動私訊，她坦言與他素昧平生，但有耳聞對方是長跑天才，聽過他勵志的人生故事，對方開口詢問謝忻是否需要一對一的訓練，剛好她遇到瓶頸，速度無法跟上，也需要有人鞭策，於是就一口答應，從此兩人開始出沒在台北田徑場練習，謝忻也期許：「我希望可以跑得更好，也希望自己有著光頭教練十分之一的毅力。I want to make myself better，跨越每一次的撞牆期，證明自己有克服重重困難的勇氣。 我想要成為這樣的大人。」更直呼「可以參加全世界六大馬之一的柏林馬～三生有幸啊」。