上洋的商品銷售約占營收80%，商用洗衣服務約占15%，其中空調部分家用空調、商用空調比重約為三比七。

吳國華表示，上洋代理銷售的三菱重工空調屬高端品牌，空調銷售受到消費景氣保守、今年天氣自六月中下旬才開始轉熱，以及政府房市政策使不少新成屋交屋遞延的影響，今年3至5月間家用空調銷售成長速度不如去年理想。

不過商用空調則因為近年積極推動大型商辦專案、連鎖通路布局等，商用空調在空調營收占比也從20%，提升至近三成。

而商用洗衣服務近二年每年營收都有雙位數成長，今年上半年年增率更擴大至16%，上洋表示，目前自助洗衣品牌SeSA全台有10間直營店、300間加盟店，加計學校、工廠、醫院宿舍洗衣據點，每年約可貢獻3.5億元收入。

除了發展One meter小家電、SeSA自助洗衣吧、高端商用洗衣RIV等自有品牌外，加速海外布局也是上洋業務成長的重要關鍵，吳國華表示，上洋最具競爭力的是商用洗衣業務，目前以泰國發展腳步較快，過去一年在泰國已銷售了30間店舖的洗衣設備，未來也會計劃進入越南、菲律賓、新加坡、澳洲等國市場。