為改善台南市安南區海尾寮排水區域水患問題的「安南區安中抽水站」新建工程，於今年1月11日舉行動土典禮，希望改善當地積淹水問題，讓過去被稱為「安中河」的名稱能永遠成為歷史。但近日颱風帶來豪雨，安南、仁德等區又成淹水重災區，遭網友嘲諷「安中河再現」。媒體人謝曜州直指，安中路逢雨必淹，2018年花了2000多萬做抽水站，後來花3.6億整路，今年1月又花3億多做工程，但如今安中河仍再重出江湖、屹立不搖。

根據《ETToday》報導，台南市議會近日進行「杜蘇芮颱風農損及補助情形」專案報告，國民黨市議會黨團表示，颱風和西南氣流接踵而至，安南、仁德等區又成淹水重災區，網友嘲諷「安中河再現」，黨團建議提高10年防洪標準，市府卻說會花很多錢？國民黨團質疑，保障人民生命財產安全的治水規畫和提高10年防洪標準，豈容兒戲？

「台南前瞻奇景何其多！台南上週淹水，號稱走入歷史的安中河，重出江湖！」謝曜州今(15日)在臉書發文提到，2018年，安中路淹水，逢雨必淹，民眾直接水中芭蕾、苦中作樂。安中河變成安中水上樂園。第一次花了2000多萬，做抽水站，說要讓安中河走入歷史，結果大雨一來，民眾再度走入安中河。後來花3.6億元整路，號稱真的要讓安中河走入歷史，結果民眾踢爆水溝有夠小！「隔年，果然就淹了！安中河屹立不搖！」

謝曜州指出，今年1月，再一筆3億多的工程，也是宣稱要消滅安中河，結果上週，安中河又重出江湖！

根據《中時新聞網》2017年7月31日報導，該地區5年來從外水整治到內水改善工程，仍然逢雨必淹。時任台南市水利局長彭紹博表示，南市府自2012年起開始徵收海尾寮用地，拓寬排水路，並作抽水站等「外水」治理工程，並設計6萬噸滯洪池。梅姬颱風後仍造成水患，再申請改善工程治理「內水」，2月發包完成汲水井。完工後當地水患可望大幅改善，但對短時間的強降雨，仍要看雨勢是否大過改善工程設計的排水量而定。

台南市水利局近日派員實地了解，說明安中一街引流至安和路排水，但安中路一段近期有不少房地產開發，造成側溝排水斷面起伏影響排水。工務局將疏浚安中路一段側溝，水利局也計畫新設排水箱涵，目前正辦理發包作業，初估明年4月就可以改善當地排水。