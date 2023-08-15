112學年度大學分發今(15)日公布放榜結果，今年度共29校出現缺額，且缺額人數最多的幾乎都是私立大學。全國私校工會副理事長尤榮輝直言，私校產業已進入冰河期，未來大學發展是「強者越強、弱者越弱」，招生不佳私校只能想辦法縮編並強化體質以度過招生寒冬，否則恐怕很快會面臨退場危機。

尤榮輝提到，由於去年大學分發有「低分高就」情形，導致今年報名考試分發入學的考生比年去大幅增加1萬2500人，而總招生名額僅比去年增加3129人，因此造成考試分發入學的缺額較去年大幅減少8029人（或55％），但缺額仍高達6464名，人數是歷年第三高，值得注意。

尤榮輝指出，大學新人數逐年減少，要到117年度才見底，無論繁星、申請入學及考試分發入學的報名人數如何變化，各校錄取人數逐年減少的趨勢不變。私校產業已進入冰河期，唯有適者才能生存，尤其缺額多或高缺額率的私立大學要特別注意。

尤榮輝說，目前公立大學不但不會減招，反而有擴大招生情形，公私立大學不公平競爭情況依舊，政府有意放任市場淘汰私校，未來大學的發展是「強者越強、弱者越弱」，招生不佳私校只能想辦法縮編並強化體質以度過招生寒冬，否則恐怕很快會面臨退場危機。