「88會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌等案，前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦和郭哲敏關係密切，和涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文有緊密政商合作關係。鄭文燦今(15日)在臉書發佈3點聲明，批評黃國昌看圖編故事、未經查證抹黑，已經委請律師完成提告，並反指黃國昌雙標，都不見黃質疑曾與林秉文吃飯的民眾黨主席柯文哲。

鄭文燦在臉書指出，針對黃國昌多次看圖編故事抹黑，已經委請律師完成提告。這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意。

鄭文燦也提出3點聲明，「捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲我刻意調整站址圖利特定地主。」

鄭文燦也指出，「我在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或變更都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪二十萬的暴利。我若是要圖利地主，或是受到特定人影響，我怎麼會做出相反方向的決策？」

鄭文燦也質疑，「柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑柯文哲，反而用照片就看圖說故事抹黑我，這不是雙標，什麼是雙標？」