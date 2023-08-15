曾獲世界冠軍的日本沙雕師-保坂俊彥老師正在創作鬼斧神工的沙雕藝術（新北市政府高灘地工程管理處提供）

八里左岸的年度盛事「八里城市沙雕展」即將於8月19日隆重登場，今年以「神話八里」為主題，沙雕展區有日本、東方、韓國、埃及、希臘等五大神話區16座創意沙雕作品以及互動裝置藝術，帶領大家一同遨遊穿越千年的神話。除了沙雕展，還有「2023八里城市沙雕展-賞金獵人活動」，鼓勵民眾拍錄精彩畫面參加「賞金獵人」活動，還能獲得最高2萬元獎金。

高灘處指出，展區整體以神話故事的場景氛圍營造，白天可以欣賞鬼斧神工的沙雕，夜晚的沙雕區則將呈現另一種風格，如時光隧道之光、女媧補天的天幕、宙斯的閃電權杖，還有埃及法老王的古墓等，帶領大家一同前往千年前的美麗神話探險趣。

高灘地工程管理處長張修銘表示，「2023八里城市沙雕展-賞金獵人活動」，鼓勵民眾藉著宣傳短片的拍攝剪輯及創意，呈現沙雕藝術的多元、美感及創意等內涵，讓八里沙雕成為全台唯一的城市戶外藝術殿堂，希望大家來觀賞沙雕的同時，能將拍下來的精彩畫面投稿參加「賞金獵人」活動。

賞金獵人活動一般民眾，不限年齡均可報名參加。投稿期間自2023年8月19日起至9月2日止，每一參賽影片長度以60秒為限，於收件日期截止前，將影片上傳至Youtube (設非公開)，至網站填寫報名表單並提供連結與概念說明。第1名獎金20000元；第2名獎金15000元；第3名獎金10000元；佳作3名各5000元，歡迎一起來八里左岸享受極致藝術饗宴。