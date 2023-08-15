新北市長侯友宜15日晚間參加瑞芳區漁會舉辦的全台漁會聯誼會，與各地區漁會代表開心聚會，代表們也高喊「總統好！」「凍蒜！」（張志康攝）

為增進新北市與全台漁會情誼，瑞芳區漁會15日舉辦全國各區漁會聯誼會，邀請全國區漁會三首長參與。新北市長侯友宜也應邀到場與全台漁會交流新北市推動「嗨漁港」計畫的經驗，希望讓全台漁業能夠共榮共好。

新北市政府近年來推動「嗨漁港」計畫，不僅持續改善漁業的作業環境外，也依據各漁港特性，發展不同的多元價值，目前已成功轉型14個漁港。就以八里下罟子漁港為例，新的浮動碼頭及漁具倉庫讓漁民作業更方便及安全，倉庫頂端做觀景平台增加了觀光價值。

貢寮區的美豔山漁港由漁業處與國立海洋大學合作，全國首創發展為中間育成基地，有效提升魚苗增裕放流的存活率，也成為論文研究的最佳場域，發揮了漁港的科學及海洋永續價值。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，深澳漁港是全國知名海釣基地，有全臺最多的娛樂漁船，非常感謝市長侯友宜領導的市府團隊推動嗨漁港計畫，建置指標系統及智慧路燈、即時停車旅遊資訊等便民的智能漁港設施，並重點行銷本港特色漁產-深澳小卷、娛樂漁業及夜釣行程，協助深澳漁港發展海洋觀光漁業，最後也很感謝市府辦理免費農漁民長者健檢，為新北農漁民長者健康把關，讓漁民都能沒有後顧之憂全力打拼。

侯友宜表示，新北市推動「嗨漁港」計畫，最要感謝的就是在地漁會的大力支持，一起將漁港經營的有聲有色，歡迎全臺灣的民眾來走訪新北市的漁港，體驗各漁港不同的魅力，歡迎全台各地漁產品來新北銷售，利用農會超市及希望廣場等通路推廣，讓新北市成為漁民朋友最大後盾。