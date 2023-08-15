112學年度大學考試分發入學今天放榜，新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生有4049人，共計錄取3842人，錄取率高達95％。其中安康高中巫語妮，錄取國立金門大學護理系，由於自小體弱多病，經常進出醫院，護理人員的陪伴是語妮最佳的支柱，讓她萌生成為白衣天使的想法，因而選擇護理系就讀。

安康高中謝順榮校長表示，語妮身體孱弱，加上父親不幸罹癌，讓家庭生活產生巨變，這使語妮一夕之間長大，也強化自己要成為醫護人員的決心，不但要讓罹病的父親得到更專業的照護，也要讓更多病患得到專業協助與心靈依靠。期望語妮未來能秉持初衷，成為專業盡責的護理人員。

教育局表示，新北市為獎勵優秀學生就近入學，訂有「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，針對參加基北區各項入學管道錄取之學生訂定適當比例的獎學金鼓勵在地就學，最高核發11萬元獎學金，111學年度總計核發131人，338萬元獎學金。

中和高中的王翔立同學錄取國立中央大學化學工程與材料工程學系，數甲、物理及化學皆達頂標，永和國中畢業的翔立在地就學就讀中和高中，指導老師林似津、劉宗憲表示，他在學期間展現對化學的高度學習熱忱，獲新北市數理資訊學科能力競賽複賽佳作的肯定，也晉級全國科展。

化學科展培訓從題型理解到實驗操作，皆重視活用與應用，王翔立具備不畏挑戰、專注學習的特質，是未來優秀的科研人才。中和高中校長劉淑芬表示，學生在歷程中能展現出努力不懈的精神、從探究實作中確定生涯志向，培養出學生帶得走的能力。