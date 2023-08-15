在南韓舉辦的第25屆世界童子軍大露營上周五（11日）於首爾由官方開辦K-pop演唱會提前畫下句點。這場盛會不僅遭遇熱浪、疫情、衛生不佳、颱風等棘手考驗，也傳出泰國男性領隊闖入營地女浴室、光州旅館老闆強行進入德國女隊員房間等狀況，周一又有3名青少年在首爾行竊被捕。首爾警方周二透露，3名外籍童軍來自歐洲，年齡已符合刑法處罰門檻，但很可能會在調查結束之後如期離境。

綜合韓聯社、《韓國中央日報》周二（15日）報導，首爾江南區警方說，被控行竊的3名童軍均為男性，來自歐洲，涉嫌於周一（14日）在首爾江南區三成洞（Samseong-dong）的Starfield Coex購物中心一家商店偷取價值10萬韓元（約新台幣2390元）的衣物，包括褲子、襪子。

江南區警方表示，接獲商店員工報案電話後，警方隨即到場尋找嫌犯，不久之後就在購物中心內找到3名涉案青少年並加以調查，現由警方逮捕拘留中。

3人向警方供稱，他們把偷來的東西棄置於洗手間。這3名童軍均年滿14歲，按照南韓法律，符合刑法起訴處罰的年齡。不過，首爾警方表示，3人可望如期於8月23日返國。警方並未指明3人的國籍。

一名不具名警官透露，「我們計畫迅速加以調查，確保他們能按既定行程返國」，警方將決定是否移送檢方。

世界童軍大露營4年舉辦一次，本屆逾4萬人到訪南韓西部新萬金營地參加盛會。活動正式結束後，有些國家的代表團仍留在南韓參與文化、觀光活動。