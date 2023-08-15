日本男星玉木宏過往以《交響情人夢》中千秋王子一角登上男神地位，2018年時他閃電迎娶小6歲女星木南晴夏，兩人婚後生活十分幸福，但因玉木宏十分保護家人，甚少有同框照曝光。誰料，他今(15)日在社群上宣布「關閉留言功能」，讓各界驚訝萬分。

玉木宏事隔數月，今日在IG上怒發文，透露會關閉貼文中的留言功能，並解釋：「在Instagram的留言中，有些人寫下了辱罵、誹謗重傷，更甚之還預告未來會有跟蹤行為等字句。」因此才會採取關閉留言功能的行為。此外，玉木宏更嚴肅表示：「這種言行舉止已經威脅到我跟家人的安全，對此我完全無法容忍。」並在文末中對支持他，抑或是單純觀看他社群的人道歉：「真的很抱歉，但希望大家能予以理解。」

另外，由於近期日本正受到颱風侵襲，他也在文中呼籲要多多注意安全。相關消息曝光後，引發各界關注，更登上多間日媒，還有雜誌記者表示：「這令人十分驚訝，玉木宏以溫暖性格及十分重視粉絲的特點而為人所知，他會如此憤怒地做出此番行為，我認為他或許是真的感受到有人對他的家人產生了威脅。」

事實上，玉木宏平時除了重視與家人間的互動時光外，也相當保護家人，除了日前為宣傳新劇受訪時，透露：「有了小孩以後，便覺得『過節』的儀式感相當重要！」像是在萬聖節結束後，11月初就在家中立起聖誕樹，只為了希望可以放久一點。此外，之前被問及小孩的性別、生日時，也直言：「這些涉及隱私。」而拒絕回答，種種舉動顯見玉木宏顧家的個性，也讓網路上對他的此番宣告大多都贊同。