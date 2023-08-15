疫情期間外送員人數倍增，根據勞動部日前統計，全國外送員人數從2019年的4.5萬人，到2022年增加至14.5萬人；104人力銀行今公布8402位曾在或正在五大外送平台擔任外送員的求職者資料分析結果，外送員月薪中位數3.6萬元， 相比全體63大產業薪資中位數4萬元，薪資居全產業後段班，且流動率高，外送員平均11個月換工作。

104人力銀行表示，保留有起迄日、完整外送員經歷4169份履歷表，依經歷由長到短排列、排名居中的中位數經歷0.9年，約為11個月，短於餐飲類的1年、門市14個月、運輸物流17個月、操作技術的18個月，外送員屬於流動率高的工作；外送員男、女比分別為78％、22％，屬於陽剛型產業。

疫情3年期間，從事外送工作的求職會員明顯變多了，但從履歷表中發現，正職占6成、兼職占4成，比例相對穩定。其中，兼職外送員的顯著特性；人力銀行也同步分析8402位外送員的職涯歷程，有近40％持續當外送員，另有18％轉當餐飲類人員、13％轉門市營業類人員，其他各約1成轉任操作技術類人員、運輸物流類人員。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，產官對外送員是承攬或僱傭仍有不同見解，當外送員必須注意承攬跟僱傭關係的差別；若是僱傭關係，外送員受到勞基法保障，至少享有以下五項大項基本保障，有勞健保、特休、年資也可以累積，但承攬不受勞基法保障，相關權益皆零；求職者必須謹慎思考，雖然外送員能累積服務業相關經驗，仍須利用彈性工時培養其他能力、訂定長遠計畫，職涯有所助益。