新北市立黃金博物館今年初爆出館產遺失，監察院今糾正該館，對此，新北市文化局4點聲明回應，該館館長已調離現職，將虛心檢討，並持續督導該館改善。

文化局表示，自黃金博物館主動發現財物有遺失情事，除立即責成政風室介入調查外，並組成專案小組全面檢查及提供行政協助，此外，積極辦理員工教育訓練以加強同仁知能，期多管齊下，儘速完善制度。

文化局表示，將積極調查，嚴正還原案件事實，除了財產管理外，亦針對會計出納、檔案管理、事務管理、採購程序等進行全面查察，並輔導改善，未來仍將持續不定期抽查，以協助該館提升行政效能及完善制度。

針對行政人員違失部分，除遺失物品由黃金博物館依規定由保管人辦理賠損外，文化局秉持毋枉毋縱之處理原則，就違失部分進行人員懲處，該館館長已調離現職。

此外，文化局也會積極辦理員工教育訓練，持續輔導並提升員工行政處理能力，避免類此案件再次發生。