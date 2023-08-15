根據國民健康署統計，65歲以上肌少症男性為23.6％，女性為18.6％，肌少症除了影響行動便利、增加失能風險，更會間接影響認知功能，適量運動、曬太陽則是預防肌少症的好方法，弘道老人福利基金會連續舉辦5年的弘道爺奶Color Walk高雄場，今年將於11月18日於愛河登場，鼓勵長輩走出戶外，培養運動習慣預防肌少症、延緩老化。

今天舉辦弘道爺奶Color walk高雄場起跑儀式，弘道特別邀請2位有運動習慣、充滿活力長輩，號召民眾一起動起來。

今年即將80歲的阿嬤余炳芝從中年開始因感身體退化，拜師學藝打太極拳，退休後隨子女暫居國外，5年多前返台後，才做了「人生第一次」健康檢查，卻愕然發現肺部有惡性腫瘤，服用標靶藥物期間，飽受副作用之苦，余阿嬤仍定期到公園打太極拳，持續至今，連8歲的孫子都深受她影響，從小就和她一起拉筋、打太極。

在起跑儀式上，余阿嬤到台上一起示範「八段錦」養身操，完美展現肌耐力獲得現場掌聲不斷，她鼓勵大家：「不只是活到老、學到老，還要持續動，才有力氣走更長遠的路。」

擁有泰雅族血統的60歲阿嬤張何秀雯是弘道不老食光烘焙坊的中高齡就業長輩，曾經為照顧者的她，很有感觸的分享：「曾經照顧臥床很久的家人，當時內心就訂下目標，要延遲自己的失能時間，不讓孩子擔心。」10多年前在社區據點服務時，深知預防照顧重要的張阿嬤，認真進修銀髮健促培訓課程，期待透過運動，讓長輩延緩失能速度。

張阿嬤也帶著2位放暑假的孫子來到起跑儀式，祖孫3人每年都一起達陣3公里，收集了不少獎牌，目前一邊工作還要照顧2位小孫子的張阿嬤，每週也會固定到據點帶長輩做運動課程，生活雖然忙碌，但仍每天保持運動的習慣！

弘道老人福利基金會高雄服務處處長陳雅芬表示，2025年台灣將邁向超高齡社會，弘道爺奶Color Walk高雄場期待透過健走活動，鼓勵長輩走出家門、開心運動，預防肌少症和延緩老化，歡迎闔家老小一起參加，共同度過寓教於樂的一天。