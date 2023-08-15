受到老母雞大量淘汰及高溫影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，養雞協會本周將開會討論調漲蛋價，下週起每台斤可能調漲2至3元，恐重演搶蛋大戰。另國內養豬規模逐漸縮減，又逢8月底中元節民眾祭祀，豬肉價格每公斤恐直接破百，且一路貴到中秋節。國民黨立委鄭麗文今(15日)發文質疑，進口豬肉常態化導致國內豬價遭打壓，等於每進口45公斤豬肉，台灣市場毛豬就會少採購1頭，豬農之子陳吉仲就是這樣對待豬農的嗎？

鄭麗文指出，近期雞蛋因為受到老母雞大量淘汰還有高溫影響，國內蛋雞產蛋率依舊不如預期，預計下禮拜開始每台斤可能調漲2至3元，蛋蛋危機可能會再重演！除了蛋蛋危機以外，根據中央畜產會毛豬交易行情顯示，豬肉也因為養豬規模逐漸縮減、加上適逢8月中元普渡，目前每公斤豬價約98元，已經超過產銷穩定監控的綠燈區（約每公斤85到95元區間），不只雞蛋，就連豬肉都無可倖免，還可能會一路貴到中秋節！

鄭麗文質疑，農業部統計這週全台19縣市就有8縣市，每公斤豬價已經破百元！創下歷史新高！這是雞蛋蹲完、豬肉蹲嗎？中秋節烤肉會不會沒有豬肉吃了？肉鬆配飯都是奢侈？便當是不是又要漲價了？漲了就回不去了！而從農委會高升農業部的陳吉仲，除了不斷強調「需求絕對滿足」，還做了什麼？需求滿足為什麼還會漲價？就連眼睛閉著都能猜到陳部長想說什麼！豬農之子連豬都搞不定，不是缺豬，是缺便宜的豬？

「雖然供應上不會有問題，但是價格呢？」鄭麗文質疑，每每到了節日，就是不斷重複漲價！漲價！再漲價！就連上次端午節的時候，也是因為豬肉漲價，讓中華民國家畜肉類商業同業公會全國聯合會理事長邱美珠直接大嘆「消費者好可憐」！什麼都漲，就是我們的錢包沒有漲？

鄭麗文提到，雲林口湖養豬生產合作社經理也說：今年5月，政府花了3億元補助5萬公噸進口豬肉，以今年的端午節專案為例，每購買進口豬肉45公斤就必須減少採購肉品市場毛豬1頭，總計約減少採購4.3萬頭毛豬，專案進口豬肉的常態化導致國內豬價遭打壓，供銷都應回歸市場機制才對。等於每進口45公斤豬肉，台灣市場毛豬就會少採購1頭！

鄭麗文直批，陳吉仲想要確保農產品、畜產品供應無虞，就採用專案進口方案讓所有人都能買到，但是這樣的方式簡直是治標不治本！難道缺什麼，部長的功能只剩下「專案進口」嗎？還有大撒幣？上次雞蛋專案進口結果多到賣不完，還放到臭酸！全都是民脂民膏耶，蔡政府的農業部永遠只有那101招，掛保證、大補助（還有哭），讓大家覺得農業部是不是根本沒有部長，只有一個領薪水的豬農之子？連部長也專案進口好了！