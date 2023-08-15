俄羅斯紅翼航空公司(Red Wings Airlines)表示，他們的波音客機發生一系列的故障無法有效調度，使得至少400名俄羅斯遊客，連續兩天都滯留在土耳其。

總部在荷蘭的莫斯科時報(The Moscow Times)報導，紅翼航空的聲明中表示：「由於技術原因，我們的3架波音777客機，其中的2架無法飛行。」

這些遊客原定於週六從土耳其城市安塔利亞(Antalya ，位在土耳其南部濱海)返回葉卡捷琳堡(Yekaterinburg )，但乘客告訴當地新聞網站E1.ru，他們的航班已多次改期，且航空公司沒有提出解釋。

航空業的消息人士透露，其中一架故障的波音777飛機，正在莫斯科茹科夫斯基機場(Zhukovsky airport)維修，修復時間不確定。

據說第2架波音777的引擎冷卻系統故障，是飛機無法起飛的原因。而且這架飛機曾經載著乘客在機場檢查，並嘗試故障排除，但是無法成功，甚至因為機艙內空氣不佳導致3名乘客暈倒，1名乘客陷入恐慌；在努力11 個小時後，還是決定請乘客下飛機。

紅翼航空之後的聲明表示，他們決定向包機航空公司 Ikar 出借飛機，將下一批遊客從葉卡捷琳堡運送到安塔利亞，在回航時帶回那410名滯溜遊客。

這起事故很可能與缺乏航空零件有關，由於受到西方全面制裁，使用西方飛機的航空公司受到嚴重打擊，他們無法適時取得維護所需的零件，只能「拆東補西」，從停飛的飛機上拆下可用的零部件。