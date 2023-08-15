台灣機械工業公會為協助機械業轉型升級，獲經濟部工業局經費補助，目前近60家廠商投入數位化精實管理，近兩年，將精實管理與數位系統工具整合運用，引導機械業者透過製程改善銜接淨零轉型。未來陸續將研發及供應鏈等也納入。

機械公會表示，機械公會民國109年獲經濟部工業局經費補助，開始推動數位化精實管理，目前近60家廠商投入。近兩年，將精實管理與數位系統工具整合運用，引導機械業者透過製程改善銜接淨零轉型。未來陸續將研發及供應鏈等也納入，共同協助製造現場精準生產客戶需要的產品，協助業者創造最大利潤。15日在銓寶工業舉行觀摩會，吸引40餘家推動精實改善的廠商共襄盛舉。

機械公會表示，工業局副局長楊志清率領金屬機電組副組長鄒宗勳、技正顏有志等人參與。機械公會副理事長林奕杰副、銓寶董事長謝樹林對工業局能深入產業需求、適時引領並提供計畫補助等政策表達敬意。

楊志清致詞表示，精實與數位融合已成為推動產業轉型升級的重要推手，也是促進淨零減碳發展的基本功。在全球數位化及低碳化的浪潮下，鼓勵業者們能將數位與精實管理整合運用，發揮加乘的效果，並將精實管理的核心價值融入企業文化，加強企業體質，提升市場競爭力。

楊志清也對機械公會一路以來在機械業大力推動精實，並網羅各界TPS資深顧問專家學者共同投入輔導業者等努力，給予高度肯定。

林奕杰代表機械公會致詞表示，工業局大力支持下，TPS已落實到產業界。銓寶工業是台灣 PET吹瓶設備領導品牌，佔PET吹瓶機外銷出口金額85％以上，也是台灣最大工具機、手工具用夾頭製造商。去年執行經濟部工業局精實管理TPS補助計畫時，銓寶董事長謝樹木率領第一線幹部，半年內，用TPS串聯數位化，大幅改善生產前置時間，在機台可動率、產品良率、檢測時間、組立備料時間以及包材欠料等問題上成效有目共睹，是機械業值得學習的標竿。

林奕杰表示，隨著產業的發展，精實管理推動計畫從111年開始，將改善主軸強化為以精實管理為主，數位工具為輔，幫助製造現場減少流程中的浪費，精準生產客戶需要的產品，以提升達交率及產品良率。精實生產的能力具足淨零轉型的基本功。機械公會日後將再擴散到精實研發、精實供應鏈等，期待機械供應鏈共同參與。

謝樹林表示，銓寶從導入智慧機械到TPS改善，再到著重碳盤查工作，一路循序漸進隨者產業的發展，以及客戶的需求，不斷精進、調整。謝樹林強調，對做為塑膠加工設備業者的銓寶來說，研發製造出綠能的加工設備供客戶使用，是一個責無旁貸的永續社會責任。