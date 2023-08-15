泰國國會最大黨前進黨秘書長查泰瓦（Chaithawat Tulathon）周二（15日）透露，該黨當選議員一致通過決議，拒絕在總理選舉投票中，投票支持為泰黨總理候選人。查泰瓦也表示，前進黨不會在總理選舉投票中，再次提名黨魁皮塔參與競選。

前進黨在5月14的大選中，囊括國會151席次。依照泰國憲法，總理候選人須在上議院250、下議院500，兩院合計750個席次中，獲得超過半數支持，也就是至少376票。

然而，皮塔在首次總理投票競選，未能獲得所需的過半支持376票。因為前進黨主張修改泰國《刑法》第112條有關冒犯君主法的條款，以及皮塔因持有媒體公司股份而引發的參選資格爭議，皮塔只獲得親軍方的上議院250票中的13票。

皮塔原本打算7月19日再戰，但一些上議員反對皮塔獲得第二次提名機會，並以多數票否決皮塔接受二次提名，皮塔因此被取消競選資格。

前進黨籌組政府失敗後，曾在7月下旬宣布支持盟友、國會第二大黨為泰黨組建政府。不過，在脫離由前進黨領導的親民主8黨聯盟後，為泰黨開始拉攏保守黨派組建新執政聯盟。泰國選民怒斥為泰黨拋下盟友，還稱為泰黨與保守派組政府是「背叛者聯盟」。

前進黨15日舉行黨內議員大會，深入研討投票選舉泰國總理一事。會議結束後，查泰瓦於下午16時左右告訴媒體，政府的組建違背選舉，與民意相悖，「現在已經未能反映人民的聲音...顯然，上議員和其它政黨想要解散前進黨」。查泰瓦表示，黨內議員通過決議，一致拒絕投票支持為泰黨總理候選人。

為泰黨目前還在與國會第3大黨泰自豪黨等保守派陣營，商談組閣事宜。泰國過去5個月一直由看守政府執政，國會尚未安排下一次對總理人選進行投票的日期。