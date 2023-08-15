菲律賓自1999年刻意擱淺在南海仁愛暗沙的軍艦逐漸鏽蝕，為聲索主權，菲國參議員將提案要求馬尼拉當局斥資1億披索（約新台幣5615萬元），在仁愛暗沙建造避難所或住宿設施。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，參議員艾斯古德羅（Francis Escudero）今天在參議院全體會議上說，他將參與2024年中央政府預算審議，並推動上述提案。

仁愛暗沙近來成為菲中南海主權爭議熱點。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

隨著馬德雷山號逐漸鏽蝕，北京當局開始阻撓菲國向這艘軍艦運送加固建材，5日並發生中國海警船向菲方船隻發射高壓水柱事件，緊張情勢升溫。

艾斯古德羅說，他將提案建造的不是軍事基地，而是避難所，「一處住宿設施，不僅提供給我們的士兵，也提供給漁民，無論他們是什麼國籍，他們可能面對那片海域的洶湧波濤，他們可以在那裡找到避難所」。

他表示：「如此一來，我們最終能以此代替馬德雷山號（聲索主權），並提供適當的住宿。我重申，不僅為了我們的士兵，也為了可能需要避難所和庇護所的任何國籍漁民。」

艾斯古德羅說，此提案並非為了激怒中國或把菲律賓帶向戰爭邊緣，而是讓菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）能靈活地「以他認為合適的方式擔任我們外交政策的總規劃師」。

他表示，希望將預算劃入公共工程暨公路部（DPWH）而非國防部，以避免在仁愛暗沙建造設施顯得有意與中國對抗。

菲律賓前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）之子、參議員晶貴．艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）表示，他支持艾斯古德羅的提案，但1億披索可能不足以在仁愛暗沙建造避難所。

針對中國海警局指稱「菲方多次明確承諾」將拖走馬德雷山號、恢復仁愛暗沙原貌，晶貴也否認他的父親曾做出這項承諾。