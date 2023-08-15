由於低壓帶影響，水氣增多，氣象局表示，明（16）日中南部易有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，各地午後對流易發展得較為劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周四、周五（17日、18日）是這波降雨高峰，北至台北南至屏東都易有雷陣雨，尤其中、南部地區有強降雨訊號。

氣象局預測未來降雨分布。（氣象局提供）

台灣颱風論壇在臉書粉專發文提到，中、南部更容易下雨的日子又來了，預計周四、周五是這次的降雨高峰，從台北至屏東都是容易雷陣雨，尤其中、南部地區有強降雨訊號；天氣職人吳聖宇認為，周六後大氣狀態趨於穩定，天氣型態將轉變為以午後局部熱對流雷雨為主的夏季型天氣，且可望持續到下周，短時間內不會有颱風影響台灣，不過各地高溫狀況也會趨於明顯。

氣象局分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，明天天氣不穩定，西半部地區降雨機率高，皆有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其中中南部地區雨勢較明顯、持續，易有短延時強降雨，東半部地區雲量也增多，偶爾也有局部短暫陣雨出現；氣溫方面，因雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，為31至33度。

氣象局分析，周四、周五風向大多仍為西南風，環境不穩定，因低壓帶影響水氣增加，中南部易有陣雨或雷雨，注意大雨，各地午後對流易發展得較為劇烈，山區及平地皆有降雨機會，午後須注意短延時強降雨，易有局部大雨發生；周六至下周一（19日至21日）天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。