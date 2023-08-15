副總統、民進黨總統參選人賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，說台灣在憲法上的名字是中華民國，他會繼續以「中華民國」（台灣）來稱呼，不會另改國名，也沒有獨立的路徑。引發熱議。藍營戰將羅智強引用英媒《經濟學人》近期政治漫畫，畫面中北極熊俄國被刺蝟烏克蘭針紮滿臉；而對戰爭販子美國送上小龍台灣當餐點，大龍中國大陸則說「我還不餓」。他強調刺蝟也被熊打得遍體鱗傷，直呼台灣不當烏克蘭。

羅智強今(15日)在臉書發文附圖提到，友人分享《經濟學人》雜誌近期的一幅政治漫畫，他下的註解是：一隻北極熊（俄羅斯）坐在餐桌上要吃烏克蘭這隻刺蝟，卻被刺蝟的針紮的好痛苦，還有一隻小熊瓦格納在北極熊頭上猛戳。

羅智強指出，另外一邊餐桌上，戰爭販子白骨精（美國）正將戴好拳擊套的一隻小龍（台灣），裝在碗盤上要送給大龍（中國大陸）享用。但大龍卻聚精會神的看著北極熊的痛苦神情 ，一邊對白骨精說：「我現在還不餓呢！」

羅智強直言，「而我的心得是：俄羅斯熊雖然被烏克蘭刺蝟刺的哇哇叫，但是《經濟學人》沒有畫出來的是，烏克蘭刺蝟也已經被熊掌打得遍體鱗傷！戰爭沒有贏家，台灣不當烏克蘭！」