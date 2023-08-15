台中1名范姓男子與情侶友人3人在某概念旅館開毒趴，晚上范男獨自在沙發睡覺，隔日清晨醒來，范男看見情侶2人躺在床上，竟基於強制猥褻之犯意，躺在女子身旁，伸手撫摸女子胸部，並以下體頂向女子臀部，女子驚醒後將他推開並向男友求救質問，范竟回稱「我不可以X她嗎」，范男當場被打成豬頭，事後報警處，犯男被依強制猥褻罪，判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，並應於緩刑期間，接受法治教育4場。可上訴。

判決書指出，范姓男子今年2月7日與情侶友人在台中某概念旅館開毒趴，晚上范男獨自在沙發睡覺，隔日清晨醒來，范男看見情侶2人躺在床上，竟基於強制猥褻之犯意，從沙發走向床邊後，上床躺在女子身旁，伸手撫摸女子胸部，並以下體頂向女子臀部並磨蹭抽動，女子驚醒將他推開並向男友求救，2人質問，范竟回稱「我不可以X她嗎？」，男友遂徒手、女子則持垃圾桶聯手毆打范男，造成范男頭部外傷、前額挫傷、鼻子挫傷、左顴骨部挫傷瘀腫等傷害，後來報警處理。

情侶2人涉犯義憤傷害罪嫌，後來與范男和解，因此撤告，但范男所犯妨害性自主罪屬公訴罪，檢方依法起訴，後來經過調解，被害人表示同意不追究。

法官審酌，被告僅為滿足個人性慾而為前述犯行，戕害告訴人身心人格之健全發展、性自主決定權，造成告訴人難以磨滅之傷害，被告之犯行所生惡害非輕，實不可取，考量被告坦承犯行，並與告訴人達成調解，依強制猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，並應於緩刑期間，接受法治教育4場。可上訴。

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