2024總統大選只剩半年不到的時間，網路媒體《Newtalk》今(15日)公布最新民調，民進黨賴清德33.2%、民眾黨柯文哲28.81%、國民黨侯友宜23.52%。地區交叉分析顯示，賴清德在台中市、台北市的支持度明顯下滑約5至6個百分點。對此，前大使介文汲15日就表示，「很快的侯友宜跟賴清德的交叉點馬上要出現了，大家會發現侯友宜就是可靠的，然後國民黨執政這麼多年，台灣就是安定」，引發討論。

介文汲15日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在這些民調出來以後，最主要我都在看賴清德的民調，他在穩定的往下跌」，介文汲更指出，「賴清德最大的問題就是連美國都懷疑他，美國對他現在有很大的懷疑，因為美國認為他會把兩岸關係帶到他們無法控制的境界；再來就是類似賴勁麟的案子層出不窮，這種事情太多了」。

介文汲最後更說，「所以說賴清德的民調已經到頂了，現在慢慢往下掉，而侯友宜的民調在穩定的上升，只要侯友宜步伐走得穩，藍營慢慢的歸隊，很快的侯友宜跟賴清德的交叉點馬上要出現了，大家會發現侯友宜就是可靠的，然後國民黨執政這麼多年，台灣就是安定」。