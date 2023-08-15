曾參加《青春有你第二季》的25歲練習生杜紫怡外型亮麗，身材也相當火辣，雖然沒有在節目中成功出道，但她仍繼續在演藝圈工作，也會透過社群平台與粉絲分享生活，今（15）日她突爆料35歲嘻哈歌手TangoZ鍾祺曾在酒後侮辱她，脫口「那妳給他口交吧」，貼文一出引發軒然大波。

大陸偶像練習生杜紫怡今（15）日突在微博爆料，坦言：「這件事我想了很久，我沒辦法當作沒有發生，我不知道是否會影響我未來的生活或者工作，我還決定說出來」，表示前幾天在杭州和朋友一起出門玩，在酒吧碰到嘻哈歌手TangoZ，由於對方和杜紫怡的男性朋友認識，於是兩方人馬就決定一起玩，杜紫怡承認想要認識TangoZ，想把身邊的歌手朋友引薦給TangoZ，但沒想到TangoZ一開始就沒把她們當成正經女性，讓她感嘆「可是我錯了，錯的離譜」。

後來一行人喝完酒去吃宵夜，同行一位朋友S在電話中發生爭執，心情很低落，杜紫怡安慰S不要在意別人看法，沒想到TangoZ扭頭和杜紫怡說「那妳給他口交吧」，輕浮言論讓她語塞，「我回想了我說過的話，我認為沒有任何問題，但我不知道他到底為什麼要出言侮辱人，但唯一可以確定的是，他不尊重女孩，他把我們當成貼上標籤的物品」，當時周圍一共十多個人，身邊女性朋友制止TangoZ，直言不尊重女性，TangoZ當時回應覺得喝多嘴快了，但也沒有道歉，另一位男性還問杜紫怡「怎麼？妳是很不爽嗎？妳是不是很不爽？」對方女朋友摀著男方嘴道歉因喝多了失言。

（來源／影片取自iQIYI 綜藝精選 YouTube，如遭刪除請見諒。）

杜紫怡怒斥：「所有這些人犯的錯誤都用喝多了來當藉口，我覺得反胃、噁心，把女生當成玩物、喝酒的消遣，隨意侮辱、踐踏，可能你歌做的很好，但你人品真的很爛，可能基於你的名氣地位，會有很多女孩男孩貼著你，他們不會拒絕你的語言挑釁，甚至附和你，但我們不會！」而TangoZ方截稿前尚未回應。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。