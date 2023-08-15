俄烏戰爭去年2月爆發後，全球眾多車企先後宣布暫停向俄羅斯出口汽車，中國品牌趁勢填補了外資退出俄羅斯汽車市場後的部分空缺，目前市占率首次超過一半，達52%。

陸媒觀察者網今天報導，中國汽車流通協會全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹近日表示，今年上半年中國對俄羅斯的汽車出口量逾37萬輛，大幅成長622%，使俄羅斯成為中國汽車最大的海外市場。

在剛過去的7月，俄羅斯國產品牌市占率從32%降至31%；中國品牌則首次超過總量一半，達52%。

具體來看，7月的俄羅斯車市，中國的奇瑞汽車銷量達 1萬735輛，是去年同期的4.2倍，市占率21.4%；吉利汽車則出售了8800輛新車；另外幾個中國品牌銷售量也進入前10名。

報導引述俄羅斯數據分析機構Autostat表示，中國品牌在俄羅斯的市占率一直穩步提升中，截至今年6月底，中國品牌汽車銷量占俄羅斯新車銷量的比重高達49%，去年6月這一數據僅為22%。

據指出，受到進口關稅、俄羅斯汽車售價整體上漲等多種因素影響，中國品牌車型在歐洲的售價遠超過在中國國內的價格。但由於市場可選擇的車型少，加上中國品牌車型的產品力提升，中國汽車在俄羅斯市場具有競爭力，這也讓一些中國品牌選擇繼續加碼俄羅斯市場。

報導進一步表示，俄羅斯市場只是中國汽車出口量劇增的一個縮影，中汽協的數據顯示，今年上半年中國汽車整車出口量年增76.9%，半年度汽車出口量首次超過日本，躍居世界首位。