27歲的圍棋棋士蘇聖芳透過媒體指控「紅面棋王」周俊勳性騷，並聯合其他棋士對她霸凌，周俊勳原先強調相關指控子虛烏有，晚間則是發文致歉，並請辭亞運圍棋總教練。

鏡週刊報導，蘇聖芳去年在亞運圍棋培訓隊期間，遭總教練周俊勳摸背，在她制止後，周俊勳聯合其他成員霸凌她，而蘇聖芳已於今年1月底退出培訓隊。

國家運動訓練中心、中華民國圍棋協會在接獲消息後已啟動調查，周俊勳下午在臉書發文強調，相關指控子虛烏有，並將配合調查。

針對蘇聖芳所指控霸凌和性騷事件，在棋界掀起軒然大波，周俊勳晚間發文致歉，並辭去亞運圍棋總教練一職。

對於外界的看法，周俊勳表示，無論是支持或批評，他都虛心接受，「拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯」。

周俊勳承諾，未來無論是在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸。

周俊勳強調，後續仍會配合國訓中心調查，釐清每一項指控，「該負責的，我一定會負責到底」。