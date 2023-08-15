近年通膨、物價漲，生活上各種開銷都受影響，一名人妻上網抱怨，自己懷孕之後就希望老公能買台車代步，卻被老公以養車花費太貴為由拒絕，讓她質疑在台北養車很貴是要多少錢，結果反被網友砲轟，想要開車可以自己買，不要只想坐享其成。

一名人妻在Dcard發文抱怨，自己已懷孕6個月，先前搭公車差點跌倒以後，一直想要老公買一台車，但老公拒絕說養車太貴，光負擔小孩的錢就很緊了，寧可讓她去坐計程車，人妻認為買台二手車負擔不大，不解「買車有那麼貴嗎？在台北養車一個月要花多少錢？」

貼文引起網友們熱議，紛紛檢討人妻，「你自己買自己開啊，靠別人就是要看別人臉色」、「妳可以自己買啊，車都養不起還敢生小孩」、「你沒存款嗎？要開自己買啊」、「為什麼你講得好像你生小孩很偉大，出錢這種事不關你的事」、「不是我講話難聽，但我講的是事實，女人不獨立自主，看人家臉色就是這樣」。

不少人也認同老公的看法，買車後各種開銷也不少，「台北真的不如搭計程車」、「如果出門都搭計程車是可行的，而且絕對比較划算」、「在台北開車最大的問題，就是停車位難找。如果不常開，只是偶爾需要出去的話，真的搭計程車就好」、「老公很實在啊，搭計程車也沒有不好吧」、「假設每天搭計程車500塊，200萬的車位能搭11年」。