大陸疫情後經濟復甦腳步遠不及外界預期，許多專家分析原因是內部需求不足，因此如何拉動內需是當務之急。中國社科院人口與勞動經濟研究所所長、人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，現在最緊迫的目標是刺激居民消費，要動用所有合理、合法、合規也符合經濟規律的各種渠道，「把錢發到居民的腰包裏」。

據《每日經濟新聞》報導，蔡昉撰文表示，要把中國經濟遭遇的短期困難和面臨的新常態結合起來，著眼於從刺激消費入手來擴大內需，加快經濟復蘇。宏觀經濟政策應該有新物件、新手段和新目標。其核心是刺激的物件要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實經濟中的堵點和短板。

他表示，對居民的消費進行刺激，可以產生更大的乘數效應。而乘數效應的大小，決定刺激政策的效果，這有利於實現短期和長期目標的統一、措施的相容，可以減少後遺症。

蔡昉指出，以農民工落戶為核心的戶籍制度改革通常被認為是一項長期的改革任務，如果及時出台的話，完全可以產生真金白銀和立竿見影的刺激效果。1.72億外出農民工如果成為城鎮戶籍居民，平均消費人均可增長6686元（人民幣，下同），由此產生的居民消費增量可超過一兆元。此外，一系列與老齡化相關的基本社會保險和其他基本公共服務，都可以借此機會顯著提高保障水準。

中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱表示，「消費刺激是刺激不出來的，沒有收入就沒有消費；如果收入沒有增長，刺激消費從而讓消費增長也只能是曇花一現。」

報導說，促進消費是當前恢復和擴大需求的關鍵所在。近期一系列提振消費的政策文件陸續出台，同時還提出20條具體政策舉措，與各領域、各品類重點政策一道形成促進消費的一攬子政策體系。國務院發改委表示，促消費政策不是所謂的「掏空錢包」、「透支需求」，恰恰相反，政策的出發點是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品。

多位專家認為，中國居民往往越是在經濟下行壓力大的時候，就會通過增加儲蓄來預防未來可能會發生的醫療、教育、養老等方面的支出。讓居民敢花錢，關鍵是提高居民可支配收入，以及做好民生保障工作。