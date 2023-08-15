中華白隊15日在瓊斯盃被對手阿拉伯聯合大公國後來居上並投進絕殺三分球，69比71吞下了苦澀的敗仗，賽後台美混血好手賀丹不免被問到最後讀秒階段兩罰不進及違反運動精神犯規的心情，弟弟賀博心疼哥哥被評判，認為勝負都是團隊要一起承擔。

比賽貢獻11分的賀丹，是團隊分數領先的幫手之一，卻也是在決勝節尾聲讓勝負出現變化的原因之一，他說：「雖然不是籃球生涯第一次被對手絕殺，但絕對不想在支持自己的觀眾面前以這種方式輸球，對於倒數4.45秒在分數接近下兩罰不進，賀丹回應：「對我來說也很難接受，我總是幫助球隊贏球的那個人，這次就差一點點，或許罰進了我們就有機會贏。」

弟弟賀博則為哥哥賀丹抱屈：「大家檢討焦點都是哥哥兩罰不進又犯規種下敗因，但我認為大家應該要去想，為什麼我們會把領先變成最後這種緊張的狀況，變成要讓他的罰球來決定結果，輸贏都是團隊要一起承擔的。」

賀丹也大讚隊友斑霸對球隊的付出，「具有投射能力的中鋒對團隊防守本來不容易，我們的中鋒必須去外面防守，禁區無大人，後衛要進去幫忙協防，相對也給了對手可以空手切的機會。我們的中鋒斑霸已經很努力做好工作，對菲律賓那一場他要應付對手兩個中鋒，今天對阿聯他也盡力了，是阿聯隊中鋒打了場好球。」

賽後中華白總教練許皓程指出，這場比賽對球隊是很好的收穫，值得肯定球員在失誤、助攻的數據有達到賽前設定目標，然而比賽有輸有贏，結果不是想要的，對他自己跟球員都是學習，「我在換人、暫停時機、戰術設計上也有改善空間。」