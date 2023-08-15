新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元，台北地檢署14日偵結，依貪污等罪起訴高虹安。前立委蔡正元認為，高虹安麻煩的地方是檢察官不承認「助理回捐」的民事行為，如果民事行為成立的話，高虹安只是有民事糾紛、與貪污無關，若檢方認定回捐並不合法，「那可能很多立委要被抓去關了」。

蔡正元今(15日)在政論節目《新聞大白話》表示，高虹安的案子很有意思，他也曾擔任立委、處理過類似的事情，高虹安被控貪污的不是助理的薪水，而是助理的加班費，立法院提供立委一筆給助理的加班費，是讓立委隨便分配給所有的助理，各自的處理方式也都不太一樣。

蔡正元說，標準的處理程序，一般區域立委會有「沒有領正式薪水的助理」在外面幫忙跑攤，通常是把加班費單獨給一個助理，再由這位助理轉發給這些「義務顧問」，通常是一個月每人給5000至1萬5千元，看各自狀況。蔡正元強調，加班費並不是讓已經列在帳冊、有領薪水的助理們平均分配，沒有這回事。

對於高虹安的案情，蔡正元分析，應該是高沒有經驗，就學前綠委李俊俋的處理方式，明明沒有加班，但一樣會發加班費給助理，再把加班費捐出來作為辦公室統一運用。他指出，這與過去貪污侵占助理費的案件狀況都不一樣，那些案子是用人頭養助理費，本來就是非法，而高虹安是發給助理、再由助理捐出來給辦公室統一運用。

蔡正元點出麻煩的地方在於，檢察官不承認「助理捐助」這個民事行為，如果民事行為成立的話，高虹安只是有民事糾紛，跟助理之間有回捐的爭議，「跟貪污沒有關係」；他續指，檢察官硬說高虹安是壓迫、指示助理把加班費回捐並不合法，「那可能很多立委要被抓去關了」。

蔡正元解釋，有些立委在外面會有便當助理，一個月給1萬塊請他幫忙在地方跑攤，助理還會幫立委付很多婚喪喜慶的紅白包費用，這之間會互相貼錢，沒有人會記帳。

蔡正元也直言，「高虹安如果真的想貪污怎麼會記帳？我就不懂，一個想貪污的人會記帳，這動機不太對，很明顯是有爭論的案子」。