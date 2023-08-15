根據行政院主計總處公布的資料，今年6月的經常性薪資平均為4.8萬元，加上加班費和獎金等非經常性薪資，可達5.7萬。而最近有一份最新的民調指出，對於行政院公布台灣平均月薪5.7萬，有86％的網友認為「沒有達標」，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》15日對於「行政院公布台灣平均月薪5.7萬，你各位有達標嗎？」進行網路民調，截至15日晚間21時止，已有3萬人參與投票，有14％的網友認為「達標」、有86％的網友認為「沒有達標」。

參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「懂這些再去看文章就能明白媒體或政府是怎麼呼攏百姓的，如果常態分佈，多數（眾數）會落在中間，這時平均數=中位數，但薪資分佈是右偏（可以查主計總處），眾數落在中間以左之區域，因此拉低中位數位置，所以眾數‹中位數‹平均數，明明眾數是社會多數的感受所在，而且因為數值低而本來就該被政府多照顧，但政府卻用『平均』、『中位』等話術去轉移去忽略遺忘，真的是很可悲」、「更好笑的是，就算真的有平均，還是買不起房子」、「對不起我拉低平均標準了」、「我信你個鬼」。