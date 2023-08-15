新天地（8940）疫情期間轉型升級，疫後喜迎餐飲業報復商機，前七月營收年增率逾8成，上半年EPS 0.81元，由虧轉盈！由於宴會廳投資額高、回收期長，新天地加速啟動第二成長曲線，全力發展連鎖餐飲品牌。其中，「樂葵法式鐵板燒」下半年將開設台中二店與台北三店；「匠‧精緻鍋物」品牌台中首店預計10月下旬營運，為新天地餐飲版圖再添生力軍。

受惠疫情流感化，各類大型餐宴活動復甦暢旺，加上母親節、端午連假與國內外觀光熱潮加持，餐飲業紛紛繳出亮眼成績單！新天地7月合併營收1.19億元，年增145.7％，創下連續14個月正成長佳績，同時也創下同期新高；前七月合併營收8.52億元，年增率達82％，創下連續17個月正成長佳績，顯示疫後復甦力道強勁。

新天地餐飲集團以「新天地」、「雅悅」、「萊特薇庭」、「唯愛庭園」四大婚宴品牌、全台合計8個據點，成為國內宴會餐飲龍頭，相較於其他業者疫情期間陷入困境，中斷軟硬體投資，新天地看好後疫情宴會補辦商機及競爭者減少的雙重利多，逆勢加碼旗下各宴會廳升級及展店，果然在疫後業績大幅反彈，歡喜豐收宴會報復商機。

不過，由於大型宴會廳投資金額高、回收期長，加上結婚對數逐年減少，新天地除了持續穩固宴會市場領導地位外，也加速啟動第二成長曲線，全力發展連鎖餐飲品牌，去年11月開幕的「樂葵法式鐵板燒」，已成為台中最難訂位的熱門餐廳，台中二店趁勝追擊將於9月中旬開幕；三店也確定年底前進軍台北信義區百貨，可望為母集團挹注營收新動能。

此外，挾著集團高價海鮮的採購優勢，新天地旗下訴求活龍蝦四吃與A5和牛的新品牌「匠‧精緻鍋物」，首店將插旗台中市政府捷運站附近，預計10月下旬開幕，為新天地餐飲版圖再添生力軍。