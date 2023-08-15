大陸女星唐嫣過往因出演《仙劍奇俠傳三》、《錦繡未央》而走紅，不過自從與男星羅晉結婚後，便將生活重心專注在家庭，近年來較少有作品推出。近日唐嫣睽違多年，再度進劇組拍戲，然而其妝髮造型曝光後卻遭到網友抨擊，而今又有新畫面流出，網友們卻大讚：「似仙女。」

唐嫣婚後將生活重心轉向家庭，專心陪伴家人，工作量大幅減少，讓不少粉絲直呼可惜。而近期她睽違多年復出拍戲，與男星劉學義搭檔上演一場仙俠虐戀。誰料，近日有多張她的戲內造型畫面流出，由於其髮型為中分長髮，且過度貼頭皮，使唐嫣額頭寬厚及髮際線高的缺點曝光，而服裝以及飾品也看似簡陋，種種因素相加使唐嫣被網友吐槽寒酸，更甚之還有人批評以她的年齡飾演年輕貌美的神女有如「滅絕師太」一般，毫無女主的仙女氣質，掀起陣陣抨擊聲浪。

而今在微博上則有多則唐嫣的另一種妝造畫面在網上流傳，只見相關內容中 ，唐嫣換上一襲粉色長袍，額飾十分恰巧的遮掩了中分的頭髮，手上則看似在比劃著特殊手勢，讓粉絲大讚她的狀態仍保持得相當好，引發討論。

相關畫面曝光後，不少粉絲紛紛留言大讚她的仙氣外貌有如從劇內走出的仙子，留言表示：「唐嫣你要美死我」、「狀態真的太好了，真的看不出來她要奔四了，完全看不出那種疲憊感，說她才25歲我都信」、「真的很像一位清冷女神姬。」