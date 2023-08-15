瑞典政府今天表示，將對烏克蘭捐贈價值超過3億美元的彈藥和之前提供武器系統的零組件。

法新社報導，瑞典國防部長強生（Pal Jonson）今天在記者會上表示，這是瑞典第13度向烏克蘭提供軍援，其中包括價值約34億瑞典克朗（新台幣100億元）的彈藥和零組件。

這些彈藥和零組件將提供CV-90步兵戰車、阿契爾（Archer）火砲系統和豹2式（Leopard 2）坦克使用。

軍援計畫還將包括掃雷設備和防空系統彈藥。強生表示，防空系統對於阻止俄羅斯在烏克蘭獲得制空權至關重要。

瑞典1月曾宣布將提供烏克蘭50輛裝甲戰車、阿契爾自走砲系統和輕型反戰車武器（NLAW）；2月又表示，還將派遣「約10輛」豹2式坦克，以及IRIS-T和鷹式（HAWK）防空飛彈系統。

強生告訴媒體：「在春季和冬季，我們提供了大型物資，也就是許多系統。現在我們正在確保烏克蘭人從長遠來看，也能夠利用這些物資在戰場上取得成功。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120815