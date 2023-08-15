8月10當天，寶碩也有重訊表示，董事長白介宇因健康因素辭任，並改選新任董事長由林進財擔任。15日白介宇再辭董事一職。

寶碩2023年上半年營收為1.2億元，稅後淨損為0.42億元，每股稅後淨損0.68元。自2022年第四季以來，迄今已連續三季虧損。

不過，寶碩在8月8日也公告公司負責任人因存款不足退票四張，總金額為1,296萬5,000元。